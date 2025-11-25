Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Há certeza sobre financiabilidade dos projetos ferroviários de 2026, diz ministro

Há certeza sobre financiabilidade dos projetos ferroviários de 2026, diz ministro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro dos Transportes, Renan Filho, diz ter plena confiança na "financiabilidade" dos oito projetos ferroviários previstos para o ano que vem. A soma de R$ 140 bilhões deve ter aporte público, apoiada diretamente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na intermediação com investidores privados.

"O desafio não é mais rodovias, é ferrovias, pelo caráter de longo prazo. Mas com certeza tem financiabilidade", afirmou ele, durante evento de lançamento da carteira, solenidade realizada nesta terça-feira, 25.

O ministro disse que a financiabilidade de concessões rodoviárias, que já foi colocada em xeque, conseguiu ser superada e projeta o mesmo para as ferrovias.

"O investimento inicial em projetos ferroviários têm dificuldade pelo alto valor, mas depois é uma renda fixa acima do que remunera a renda fixa tradicional. Tem financiabilidade", disse Renan Filho. Ele citou que concessionárias rodoviárias fizeram captação junto a fundos internacionais, um dos novos mecanismos explorado por investidores.

A participação do BNDES na estruturação dos projetos é apontada como um reforço de chances de sucesso da carteira. O banco de fomento, que atua em outras áreas de infraestrutura como saneamento e energia elétrica, afirma que fará o mesmo com ferrovias. Uma das ferramentas utilizadas é a operação de debêntures voltadas a financiar a infraestrutura. Essas debêntures são compradas por investidores.

A diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudanças Climáticas do BNDES, Luciana Costa, disse em complemento ao ministro que o banco tem histórico que demonstra sua capacidade técnica de estruturar grandes obras de infraestrutura, com destaque para saneamento e energia elétrica.

"Por que não podemos fazer com ferrovias? Admitimos que temos desafios. O ciclo de investimento do capex é de dez anos, mas estamos seguros que temos conhecimento técnico para isso", afirmou Luciana Costa. Ela defendeu que, quando o BNDES está em um projeto, o mercado sente maior segurança. "Somos um selo de qualidade para os projetos que estruturamos. Ancoramos expectativas."

Calendário Ferroviário

No calendário de leilões para 2026, o primeiro previsto é o Corredor Minas-Rio, em abril. Em junho, deve ocorrer a disputa pelo Anel Ferroviário Sudeste.

Em julho, está previsto o leilão da Malha Oeste e em agosto, o do Corredor Leste-Oeste. Três certames encerram a agenda, em dezembro: Malha Sul - Corredor Paraná - Santa Catarina, Malha Sul - Corredor Rio Grande e Malha Sul - Corredor Mercosul.

Ainda entre os projetos, há previsão de leilão da Ferrogrão, que tem custo estimado em R$ 25 bilhões, sendo R$ 8 bilhões na infraestrutura de trilhos e instalações. Apesar de o projeto ainda estar em discussão junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério dos Transportes prevê o leilão para setembro.

Junto ao calendário, o Ministério dos Transportes lançou o plano nacional de desenvolvimento ferroviário, o mais robusto deste tipo já elaborado no País. O governo diz que o objetivo central é destravar a expansão da malha, somando recursos públicos e privados.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

GOVERNO

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar