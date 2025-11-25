Galípolo sobre Master: pagar 140% de CDB ou frequentar festas não enseja investigação

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 25, a senadores que alguns pontos que chamam a atenção de quem se aprofunda no caso do Banco Master - levado à liquidação extrajudicial na semana passada - não são necessariamente problemas a serem questionados pelo regulador. "Você emitir CDBs a 140% não configura nenhum tipo de infração ou problema em nenhum sentido. Assim como também foi colocado aqui, eventualmente, ter fotos de acionistas ou de dirigentes frequentando festas não são, vamos dizer assim, um elemento para uma liquidação", considerou, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

O que chama atenção em um processo como o do Master, conforme Galípolo, é encontrar sentido em uma instituição que está sofrendo por um problema de restrições de liquidez e vender ativos já existentes. "Ora, o problema original não era justamente a falta de liquidez? Então é raro você ver uma instituição que está sofrendo algum tipo de restrição de liquidez constituir uma carteira", constatou. O presidente da instituição relatou que o Banco Central identificou que parte dessa carteira de crédito que estava sendo transacionada chegou de maneiras insuficientes. E, ao fazer os testes, a partir de uma amostragem, o BC também não encontrou evidências que poderiam corroborar que a carteira existia e que aquelas operações, efetivamente, existiam. "A partir daí, saímos da esfera administrativa e de regulação e vai para uma outra esfera. Poxa, existiu, eventualmente, uma fraude, por exemplo? De quem é a responsabilidade dessa fraude? Existiu um vendedor original que vendeu para um segundo, que vendeu para um terceiro? Esse processo da investigação extrapola (o BC) porque entra numa lógica mais da esfera criminal e extrapola o que é a regulação, o quintal do Banco Central", explicou. Por isso, de acordo com ele, a autoridade monetária, desde o início, informa e comunica através da notícia de fato o Ministério Público. Recursos