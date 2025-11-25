Galípolo pede ajuda para senadores aprovarem PEC 65, que daria autonomia financeira ao BC
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pediu nesta terça-feira, 25, ajuda aos senadores para aprovarem a PEC 65, que concederia autonomia financeira, administrativa e orçamentária à instituição. Ele frisou que a proposta está parada há anos na Casa.
"A gente precisa que a PEC avance. É um tema essencial para que instituições possam avançar da maneira adequada", disse Galípolo, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
Sobre as restrições de orçamento, Galípolo afirmou que a autarquia não teve "problemas maiores graças ao esforço das pessoas que estão na instituição", mas que, se a situação atual continuar avançando, a autoridade monetária "vai começar a namorar com o perigo".