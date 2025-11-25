Galípolo pede ajuda para senadores aprovarem PEC 65, que daria autonomia financeira ao BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pediu nesta terça-feira, 25, ajuda aos senadores para aprovarem a PEC 65, que concederia autonomia financeira, administrativa e orçamentária à instituição. Ele frisou que a proposta está parada há anos na Casa.

"A gente precisa que a PEC avance. É um tema essencial para que instituições possam avançar da maneira adequada", disse Galípolo, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.