Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,41%
Pontos: 155.910,18
Máxima de +0,71% : 156.373 pontos
Mínima de -0,29% : 154.821 pontos
Volume: R$ 20,32 bilhões
Variação em 2025: 29,62%
Variação no mês: 4,26%
Dow Jones: +1,43%
Pontos: 47.112,45
Nasdaq: +0,67%
Pontos: 23.025,59
Ibovespa Futuro: +0,27%
Pontos: 157.365
Máxima (pontos): 157.735
Mínima (pontos): 156.045
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,91
Variação: +0,23%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,28
Variação: -0,8%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,95
Variação: +0,8%
Ambev ON
Preço: R$ 13,74
Variação: -0,22%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,06
Variação: -0,96%
Vale PNA
Preço: R$ 65,60
Variação: +0,78%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,60
Variação: +0,78%
Itausa PN
Preço: R$ 11,81
Variação: estável
Global 40
Cotação: 705,219 centavos de dólar
Variação: +0,67%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3762
Venda: R$ 5,3767
Variação: -0,34%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: -0,34%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3835
Venda: R$ 5,3841
Variação: -0,2%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5450
Variação: -0,34%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3850,
Variação: -0,17%
- Euro
Compra: US$ 1,157 (às 18h44)
Venda: US$ 1,1571 (às 18h44)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2280
Venda: R$ 6,2280
Variação: +0,14%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3600
Venda: R$ 6,4310
Variação: -0,11%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.140,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Cotação: US$ 4.140,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,11%