Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,41%

Pontos: 155.910,18

Máxima de +0,71% : 156.373 pontos

Mínima de -0,29% : 154.821 pontos

Volume: R$ 20,32 bilhões

Variação em 2025: 29,62%

Variação no mês: 4,26%

Dow Jones: +1,43%

Pontos: 47.112,45

Nasdaq: +0,67%

Pontos: 23.025,59

Ibovespa Futuro: +0,27%

Pontos: 157.365

Máxima (pontos): 157.735

Mínima (pontos): 156.045

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,91

Variação: +0,23%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,28

Variação: -0,8%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,95

Variação: +0,8%

Ambev ON

Preço: R$ 13,74

Variação: -0,22%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,06

Variação: -0,96%

Vale PNA

Preço: R$ 65,60

Variação: +0,78%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,60

Variação: +0,78%

Itausa PN

Preço: R$ 11,81

Variação: estável

Global 40

Cotação: 705,219 centavos de dólar

Variação: +0,67%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3762

Venda: R$ 5,3767

Variação: -0,34%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,47

Venda: R$ 5,57

Variação: -0,34%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3835

Venda: R$ 5,3841

Variação: -0,2%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,5450

Variação: -0,34%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3850,

Variação: -0,17%

- Euro

Compra: US$ 1,157 (às 18h44)

Venda: US$ 1,1571 (às 18h44)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2280

Venda: R$ 6,2280

Variação: +0,14%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3600

Venda: R$ 6,4310

Variação: -0,11%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,89% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.140,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,11%

