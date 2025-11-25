EUA perderam em média 13.500 empregos no setor privado nas 4 semanas até 8/11

A economia dos Estados Unidos perdeu, em média, 13.500 mil vagas no setor privado por semana nas quatro semanas encerradas em 8 de novembro, segundo estimativa preliminar divulgada pela ADP nesta terça-feira, 25. O levantamento utiliza uma média móvel de quatro semanas baseada em dados de alta frequência processados pela empresa.

No período de quatro semanas encerrado uma semana antes, as perdas semanais de empregos foram em média de 2.500 vagas, informou a ADP, em uma atualização dos números anteriores.