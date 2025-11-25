Destaques da noite: Silveira fala de MP, Enel e minerais; Xi e premiê do Japão falam com Trump
São Paulo, 25/11/2025 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados:
22:44 - MME/SILVEIRA: GOVERNO VETOU MUDANÇA NO PREÇO DE REFERÊNCIA APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PETROBRAS
Por Júlia Pestana
São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco que o governo decidiu vetar a mudança no preço de referência prevista na medida provisória (MP) 3304 após uma avaliação técnica da Petrobrás. Segundo ele, a estatal alertou que a alteração "comprometeria a exploração de gás e petróleo em Sergipe, em águas profundas", uma área considerada estratégica no plano de investimentos da companhia.
22:40 - MME/SILVEIRA: NOVA FRONTEIRA DE CRESCIMENTO SERÁ DADA PELOS MINERAIS CRÍTICOS
Por Júlia Pestana
São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco que os minerais críticos devem liderar a nova fronteira de crescimento do País. "O governo está estruturando a política mineral com foco em soberania e desenvolvimento nacional", disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Desta forma, Silveira acredita que "a nova fronteira de crescimento será dada pelos minerais críticos", em um momento de forte disputa geopolítica global por esses insumos.
23:10 - MME/SILVEIRA: 19 DISTRIBUIDORAS TERÃO DE INVESTIR R$ 120 BILHÕES ATÉ 2030
Por Júlia Pestana
São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco que as 19 distribuidoras de energia que tiveram suas concessões renovadas deverão investir R$ 120 bilhões até 2030 para cumprir os indicadores de qualidade do setor. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Silveira disse que esses investimentos foram assegurados graças à revisão dos contratos e à inclusão de 17 itens de aperfeiçoamento voltados à proteção do consumidor.
23:16 - MME/SILVEIRA: DEFICIÊNCIAS DA ENEL SP ESTÃO CONTEMPLADAS NAS EXIGÊNCIAS DA RENOVAÇÃO
Por Júlia Pestana
São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que as deficiências apontadas por autoridades e consumidores sobre o serviço prestado pela Enel São Paulo foram incluídas entre as exigências previstas para a eventual renovação da concessão.
06:09 - CONSELHO EUROPEU DEVE APROVAR MERCOSUL-UE ATÉ MEADOS DE DEZEMBRO, DIZ EMBAIXADOR BRASILEIRO
Por Caroline Aragaki*
Roma, 25/11/2025 - A expectativa é que o Conselho Europeu se reúna e aprove definitivamente o acordo Mercosul e União Europeia (UE) até meados de dezembro, disse o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, acrescentando que o País espera anunciá-lo ainda neste semestre, para dar início "a um processo extraordinário da nossa relação, entre duas regiões com 700 milhões de habitantes e US$ 22 trilhões de Produto Interno Bruto (PIB)".
05:28 - IPC-FIPE SOBE 0,17% NA 3ª QUADRISSEMANA DE NOVEMBRO, APÓS ALTA DE 0,20% NA 2ª QUADRISSEMANA
Por Patricia Lara
São Paulo, 25/11/2025 - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,17% na terceira quadrissemana de novembro, desacelerando levemente ante a variação de +0,20% registrada na segunda quadrissemana, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. Na leitura do período, três dos sete componentes do IPC-Fipe desaceleraram: Habitação (de -0,11% na segunda quadrissemana de novembro para queda de 0,29% na terceira quadrissemana), Alimentação (de -0,04% para -0,21%) e Saúde (de 0,00 para -0,25%).
06:42 - XI JINPING E TAKAICHI CONVERSAM COM TRUMP EM MEIO A TENSÕES CHINA-JAPÃO SOBRE TAIWAN
Por Patricia Lara
São Paulo, 25/11/2025 - O líder da China, Xi Jinping, disse que o país e os Estados Unidos devem ampliar a lista de cooperação e reduzir a lista de problemas, a fim de obter progressos mais positivos, criar novos espaços para a cooperação e trazer mais benefícios para os povos de ambos os países e para o mundo. Os comentários ocorreram em ligação nesta segunda-feira ao presidente americano Donald Trump, segundo a mídia estatal chinesa Xinhua.
01:47 - RÚSSIA LANÇA ONDA DE ATAQUES CONTRA KIEV APESAR DE ESFORÇOS DE PAZ DOS EUA
Kiev, 25/11/2025 - A Rússia lançou uma série de ataques contra a capital ucraniana nas primeiras horas desta terça-feira, atingindo prédios residenciais e infraestrutura energética, segundo autoridades locais e vídeos publicados no Telegram. Um incêndio tomou vários andares de um prédio em Dniprovskyi. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, informou o chefe da administração da cidade de Kiev, Tymor Tkachenko.
06:21 - BOLSAS DA ÁSIA FECHAM EM ALTA E TÓQUIO FICA ESTÁVEL COM FOCO EM RELAÇÃO CHINA-JAPÃO
Por Patricia Lara*
São Paulo, 25/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, com o mercado de Tóquio terminando a sessão praticamente estável na volta do feriado. O líder da China, Xi Jinping, delineou a posição do país sobre a questão de Taiwan em uma ligação feita ao presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, informou a agência estatal chinesa Xinhua. A conversa ocorre em um contexto de tensões com Japão após comentários da premiê japonesa Sanae Takaichi.