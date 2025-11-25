Destaques da noite: Silveira fala de MP, Enel e minerais; Xi e premiê do Japão falam com Trump

São Paulo, 25/11/2025 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados: 22:44 - MME/SILVEIRA: GOVERNO VETOU MUDANÇA NO PREÇO DE REFERÊNCIA APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PETROBRAS

Por Júlia Pestana São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco que o governo decidiu vetar a mudança no preço de referência prevista na medida provisória (MP) 3304 após uma avaliação técnica da Petrobrás. Segundo ele, a estatal alertou que a alteração "comprometeria a exploração de gás e petróleo em Sergipe, em águas profundas", uma área considerada estratégica no plano de investimentos da companhia. 22:40 - MME/SILVEIRA: NOVA FRONTEIRA DE CRESCIMENTO SERÁ DADA PELOS MINERAIS CRÍTICOS Por Júlia Pestana

São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco que os minerais críticos devem liderar a nova fronteira de crescimento do País. "O governo está estruturando a política mineral com foco em soberania e desenvolvimento nacional", disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Desta forma, Silveira acredita que "a nova fronteira de crescimento será dada pelos minerais críticos", em um momento de forte disputa geopolítica global por esses insumos. 23:10 - MME/SILVEIRA: 19 DISTRIBUIDORAS TERÃO DE INVESTIR R$ 120 BILHÕES ATÉ 2030 Por Júlia Pestana

São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco que as 19 distribuidoras de energia que tiveram suas concessões renovadas deverão investir R$ 120 bilhões até 2030 para cumprir os indicadores de qualidade do setor. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Silveira disse que esses investimentos foram assegurados graças à revisão dos contratos e à inclusão de 17 itens de aperfeiçoamento voltados à proteção do consumidor. 23:16 - MME/SILVEIRA: DEFICIÊNCIAS DA ENEL SP ESTÃO CONTEMPLADAS NAS EXIGÊNCIAS DA RENOVAÇÃO Por Júlia Pestana

São Paulo, 24/11/20025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou há pouco em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que as deficiências apontadas por autoridades e consumidores sobre o serviço prestado pela Enel São Paulo foram incluídas entre as exigências previstas para a eventual renovação da concessão. 06:09 - CONSELHO EUROPEU DEVE APROVAR MERCOSUL-UE ATÉ MEADOS DE DEZEMBRO, DIZ EMBAIXADOR BRASILEIRO Por Caroline Aragaki*