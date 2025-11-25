Conselho Europeu deve aprovar Mercosul-UE até meados de dezembro, diz embaixador brasileiro

A expectativa é que o Conselho Europeu se reúna e aprove definitivamente o acordo Mercosul e União Europeia (UE) até meados de dezembro, disse o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, acrescentando que o País espera anunciá-lo ainda neste semestre, para dar início "a um processo extraordinário da nossa relação, entre duas regiões com 700 milhões de habitantes e US$ 22 trilhões de Produto Interno Bruto (PIB)".

O setor agroalimentar do Brasil será muito beneficiado com a redução de tarifas para a União Europeia (UE) a partir do acordo com o Mercosul, acrescentou. "Eu não acredito em absolutamente nenhuma invasão de produtos sul-americanos ou do Mercosul na Europa ou na Itália. Acredito, sim, num enorme fluxo de produtos europeus, em especial italianos, nos países do Mercosul." Mosca se diz "sempre muito otimista", esperando colher frutos da parceria em breve.