Confiança da construção sobe em novembro ao maior nível desde julho, mostra FGV
O Índice de Confiança da Construção (ICST) registrou um aumento de 1,0 ponto em novembro de 2025, alcançando 92,6 pontos, o maior nível desde julho deste ano, informou nesta terça-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Essa recuperação ocorreu após uma queda de 0,7 ponto em outubro.
"A confiança no setor apresentou uma recuperação significativa em novembro, sobretudo por conta da melhora nas expectativas para os próximos meses. Contudo, ainda não é suficiente para alcançar o patamar do início do ano", destacou Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do FGV Ibre.
Os componentes do índice refletiram o sentimento positivo geral: o Índice de Situação Atual (ISA-CST) avançou 0,6 ponto, atingindo 92,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-CST) elevou-se em 1,5 ponto, alcançando 93,0 pontos. O indicador de situação atual dos negócios cresceu 1,5 ponto, alcançando 92,9 pontos, enquanto o indicador de demanda prevista nos próximos três meses subiu 1,4 ponto, totalizando 94,5 pontos.
Apesar do crescimento na confiança, o Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) registrou uma queda de 2,4 pontos percentuais, fixando-se em 77,6%. Esse declínio também foi observado nos componentes de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos, que reduziram 2,8 e 1,2 pontos percentuais, respectivamente, para 78,9% e 73,0%.
A coleta de dados para a edição de novembro de 2025 foi realizada entre os dias 1 e 19 deste mês, envolvendo 701 empresas do setor. A próxima divulgação ocorrerá em 23 de dezembro de 2025.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.