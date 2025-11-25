BRB diz que decisões sobre o Master seguiram práticas de governança e riscos

Após questionamento da B3 acerca de notícias na imprensa sobre o envolvimento com o Banco Master, liquidado pelo Banco Central, o Banco de Brasília (BRB) reiterou que todas as decisões adotadas são fundamentadas em estudos técnicos, devidamente formalizados em pareceres internos, e submetidas à deliberação dos órgãos colegiados, comitês e instâncias competentes, em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e gestão de riscos.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco informa que, uma vez identificadas as carteiras recebidas em desconformidade com o contrato celebrado, atuou de forma diligente para promover a substituição dos referidos ativos. "Durante esse processo, no qual foram substituídos aproximadamente R$ 10 bilhões em ativos, o Banco Central do Brasil foi devidamente comunicado e os indicadores prudenciais do BRB são monitorados pela autoridade monetária", afirma.