Bolsas de NY estendem rali e fecham em alta, em dia de grande volatidade em negociações

O índice Dow Jones ostentou a maior alta do dia, de 1,43%, encerrando o pregão aos 47.112,45 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 0,91%, aos 6.765,88 pontos. Mesmo com mais dificuldades de operar no positivo ao longo do dia, o Nasdaq subiu 0,67%, alcançando os 23..025,59 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam em alta, ampliando ganhos da véspera após um pregão de intensa volatilidade nas negociações. O setor de tecnologia voltou a pesar sobre o Nasdaq, com queda mais acentuada das ações da Nvidia pressionadas pelo acordo entre Meta e Alphabet. Mas relatos de que Kevin Hassett, aliado de Donald Trump e defensor de cortes de juros, despontou como o preferido para assumir a liderança do Federal Reserve (Fed) ajudaram a devolver o ânimo à Wall Street ao longo da tarde.

Falas de autoridades americanas que indicassem trajetória possível para os juros do país ficaram no radar de operadores. O diretor do Fed Stephen Miran reforçou que a economia dos EUA pede cortes agressivos nas taxas, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, pontuou que Trump pode escolher o novo sucessor de Jerome Powell antes do Natal, com cinco fortes candidatos para o cargo.

Hassett é um deles. Após a Bloomberg ventilar o nome do diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca como o favorito de Trump, as bolsas americanas retomaram ímpeto. Ainda assim, a reunião de dezembro segue incerta. O banco alemão Metzler lembra que o mercado vem aumentando as apostas em corte de juros no mês que vem, mas a volatilidade pode seguir alta e "não seria preciso muito" para provocar uma reversão.

No front corporativo e pesando no setor tech, a Nvidia tombou 2,59% - puxando a AMD (-4,14%) - após reportagem afirmar que a Meta (+3,78%) está em negociações para comprar chips de inteligência artificial (IA) da Alphabet (+1,53%). Influenciadas por balanços, a Kohl's disparou 42,53%, a Symbotic saltou 39,36% e a Best Buy subiu 5,34%. No setor das farmacêuticas, as ADRs da Novo Nordisk subiram 4,65% após a empresa anunciar resultados positivos de um de seus medicamentos experimentais.

*Com informações da Dow Jones Newswires.