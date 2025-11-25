Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY estendem rali e fecham em alta, em dia de grande volatidade em negociações

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas de Nova York fecharam em alta, ampliando ganhos da véspera após um pregão de intensa volatilidade nas negociações. O setor de tecnologia voltou a pesar sobre o Nasdaq, com queda mais acentuada das ações da Nvidia pressionadas pelo acordo entre Meta e Alphabet. Mas relatos de que Kevin Hassett, aliado de Donald Trump e defensor de cortes de juros, despontou como o preferido para assumir a liderança do Federal Reserve (Fed) ajudaram a devolver o ânimo à Wall Street ao longo da tarde.

O índice Dow Jones ostentou a maior alta do dia, de 1,43%, encerrando o pregão aos 47.112,45 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 0,91%, aos 6.765,88 pontos. Mesmo com mais dificuldades de operar no positivo ao longo do dia, o Nasdaq subiu 0,67%, alcançando os 23..025,59 pontos.

Falas de autoridades americanas que indicassem trajetória possível para os juros do país ficaram no radar de operadores. O diretor do Fed Stephen Miran reforçou que a economia dos EUA pede cortes agressivos nas taxas, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, pontuou que Trump pode escolher o novo sucessor de Jerome Powell antes do Natal, com cinco fortes candidatos para o cargo.

Hassett é um deles. Após a Bloomberg ventilar o nome do diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca como o favorito de Trump, as bolsas americanas retomaram ímpeto. Ainda assim, a reunião de dezembro segue incerta. O banco alemão Metzler lembra que o mercado vem aumentando as apostas em corte de juros no mês que vem, mas a volatilidade pode seguir alta e "não seria preciso muito" para provocar uma reversão.

No front corporativo e pesando no setor tech, a Nvidia tombou 2,59% - puxando a AMD (-4,14%) - após reportagem afirmar que a Meta (+3,78%) está em negociações para comprar chips de inteligência artificial (IA) da Alphabet (+1,53%). Influenciadas por balanços, a Kohl's disparou 42,53%, a Symbotic saltou 39,36% e a Best Buy subiu 5,34%. No setor das farmacêuticas, as ADRs da Novo Nordisk subiram 4,65% após a empresa anunciar resultados positivos de um de seus medicamentos experimentais.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

