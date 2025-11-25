Bolsas da Europa operam em queda com perda de fôlego em futuros de NY e tensões geopolíticas

São Paulo, 25/11/2025 - As bolsas europeias operam, majoritariamente, em queda nesta terça-feira, com a perda de fôlego dos futuros de Wall Street e tensões geopolíticas. Mesmo em meio a esforços diplomáticos, a Rússia lançou um ataque contra Kiev, expondo as dificuldades para um acordo de paz na Ucrânia. Na sessão, dados dos EUA podem impor ajuste às expectativas sobre alívio do Federal Reserve em dezembro. Nos movimentos individuais, a Beazley, controladora britânica de empresas de seguros, impõe maior queda ao FTSE 100, em Londres, e a Bayer tem correção após salto ontem em Frankfurt.

Por volta das 7h36 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,01%, a 562,39 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres estava estável, a de Paris cedia 0,10% e a de Frankfurt tinha baixa de 0,24%. As de Milão e Madri, por sua vez, marcavam perdas de 0,45% e 0,13%. Lisboa apontava variação de -0,07%.

A Bayer cedia 2,1%, após subir 11% ontem com resultados positivos do medicamento asundexian para a redução do risco de AVC. Em meio às tensões geopolítica renovadas por ataque russo, a Rheinmetall avançava 1,9% em Frankfurt.

O FTSE-100, de Londres, alternava altas e baixas à espera dos planos orçamentários do governo britânico. O Gabinete de Responsabilidade Orçamentária (OBR, na sigla em inglês) teria revisado para baixo sua previsão de crescimento para o Reino Unido em cada ano até 2030-31 antes do orçamento, informa o The Guardian. O Goldman Sachs espera que o governo elimine os custos de algumas políticas ambientais e sociais das contas de energia das famílias, congele o imposto sobre combustíveis e elimine o teto do benefício infantil, a um custo combinado de £8 bilhões, o que implica uma consolidação bruta de cerca de £33 bilhões (1% do PIB).

Em Madri, as ações da Natac subiam 6,3%, após a L Catterton, braço de investimento em private equity da LVMH, a PAI Partners e a Eurazeo avançarem na segunda fase do processo de aquisição da empresa espanhola especializada em suplementos alimentares e ingredientes naturais, segundo fontes consultadas pelo Expansión.