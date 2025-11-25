Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, com expectativa para orçamento do Reino Unido

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 25, enquanto investidores mantém expectativas para a divulgação do Orçamento de Outono do Reino Unido, que acontecerá na quarta-feira pela ministra das Finanças, Rachel Reeves. O mercado também acompanha desdobramentos sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e sinais sobre a trajetória de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,78%, a 9.609,53 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,95%, a 23.460,08 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,83%, a 8.025,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,95%, a 42.698,66 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou ganhos de 1,08%, a 16.140,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,03%, a 8.049,50 pontos. As cotações são preliminares.

De acordo com a Capital Economics, o debate sobre o orçamento britânico girará em torno da magnitude do aperto fiscal necessário para atingir as regras autoimpostas pelo governo e da combinação de aumentos de impostos e contenção de gastos utilizada para alcançá-lo.

Segundo informações publicadas pelo Financial Times, Reeves reduzirá o limite anual das Contas Individuais de Poupança (ISA, na sigla em inglês) em dinheiro para 12 mil libras, na tentativa de direcionar mais recursos para o mercado acionário. Hoje, os papéis de bancos do Reino Unido, incluindo Lloyds (+3,66%), Natwest (+3,91) e Barclays (+2,32%), avançaram diante das expectativas de que poderão ser preservados de aumento de impostos.

No noticiário geopolítico, incertezas sobre o acordo que pode significar uma distensão no Leste Europeu deixavam papéis ligados à defesa sem direção única. A Rheinmetall e a Renk subiram 1,3% e 4,4%, respectivamente, enquanto a alemã Hensoldt cedeu 0,3%, em cotações preliminares.

Na ponta macroeconômica europeia, o escritório de estatísticas da Alemanha, o Destatis, informou que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha ficou estável no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, em linha com a leitura preliminar.

Dentre outros destaques, a Novo Nordisk subiu 4,53%, após a empresa farmacêutica informar que um novo medicamento experimental para perda de peso levou à redução do peso e dos casos de diabetes, tanto na versão injetável quanto na em comprimido, durante um estudo de fase intermediária, segundo o The Wall Street Journal.

