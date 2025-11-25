Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, com expectativa para orçamento do Reino Unido

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 25, enquanto investidores mantém expectativas para a divulgação do Orçamento de Outono do Reino Unido, que acontecerá na quarta-feira pela ministra das Finanças, Rachel Reeves. O mercado também acompanha desdobramentos sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e sinais sobre a trajetória de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,78%, a 9.609,53 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,95%, a 23.460,08 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,83%, a 8.025,80 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,95%, a 42.698,66 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou ganhos de 1,08%, a 16.140,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,03%, a 8.049,50 pontos. As cotações são preliminares.

De acordo com a Capital Economics, o debate sobre o orçamento britânico girará em torno da magnitude do aperto fiscal necessário para atingir as regras autoimpostas pelo governo e da combinação de aumentos de impostos e contenção de gastos utilizada para alcançá-lo. Segundo informações publicadas pelo Financial Times, Reeves reduzirá o limite anual das Contas Individuais de Poupança (ISA, na sigla em inglês) em dinheiro para 12 mil libras, na tentativa de direcionar mais recursos para o mercado acionário. Hoje, os papéis de bancos do Reino Unido, incluindo Lloyds (+3,66%), Natwest (+3,91) e Barclays (+2,32%), avançaram diante das expectativas de que poderão ser preservados de aumento de impostos. No noticiário geopolítico, incertezas sobre o acordo que pode significar uma distensão no Leste Europeu deixavam papéis ligados à defesa sem direção única. A Rheinmetall e a Renk subiram 1,3% e 4,4%, respectivamente, enquanto a alemã Hensoldt cedeu 0,3%, em cotações preliminares. Na ponta macroeconômica europeia, o escritório de estatísticas da Alemanha, o Destatis, informou que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha ficou estável no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, em linha com a leitura preliminar.