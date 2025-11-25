BC: investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 598 mi em outubro

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 598 milhões em outubro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido positivo em US$ 395 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 163 milhões no mês passado. Em outubro de 2024, havia sido positivo em US$ 286 milhões.