BC: investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 598 mi em outubro
O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 598 milhões em outubro, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido positivo em US$ 395 milhões.
O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 163 milhões no mês passado. Em outubro de 2024, havia sido positivo em US$ 286 milhões.
O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 2,452 bilhões em outubro. No mesmo mês de 2024, havia sido positivo em US$ 1,137 bilhão.
O investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 2,015 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2025. O investimento em fundos é negativo em US$ 566 milhões. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo é positivo em US$ 16,710 bilhões.