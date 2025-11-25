Aneel aprova reajustes tarifários de 5 permissionárias nos Estados de SC e SP

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta terça-feira, 25, os reajustes tarifários anuais de cinco permissionárias de energia, localizadas nos Estados de Santa Catarina e São Paulo. Os novos patamares entrarão em vigor a partir de 30 de novembro.

A Cedrap terá reajuste médio 10,62%, enquanto a Ceral Anitápolis será de 34,30%. Para Cerim, o reajuste médio será de 15,55%, para a CERMC de 15,71% e para a Cetril de 16,37%. Os fatores que mais impactaram nos índices foram os custos com pagamento de encargos setoriais, compra, transporte e distribuição de energia, além de componentes financeiros.