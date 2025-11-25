Aneel aprova alta tarifária de 13,57% para consumidores da Equatorial Piauí

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 25, o reajuste tarifário anual da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, com alta média de 13,57% para os consumidores da concessionária. O novo patamar valerá a partir de 2 de dezembro.

Na divisão por grupos de consumidores, o efeito médio a ser percebido será de 13,42% para os consumidores conectados na alta tensão, especialmente grandes indústrias e empresas. A elevação será de 13,61% para aqueles conectados na baixa tensão, como residenciais e pequenos comerciantes.