Zoom supera expectativas no 3º trimestre e no guidance para trimestre atual; ação sobe 3% em NY

A Zoom registrou ganhos ajustados de US$ 1,52 por ação, com receita de US$ 1,23 bilhão. Analistas consultados pela FactSet esperavam ganhos de US$ 1,44 por ação com receita de US$ 1,21 bilhão.

A Zoom Communications relatou resultados financeiros melhores do que o esperado e destacou a contínua adoção de suas atualizações de inteligência artificial em seus resultados do terceiro trimestre fiscal.

A empresa também afirmou nesta segunda-feira, 24, que espera ganhos no quarto trimestre entre US$ 1,48 e US$ 1,49 por ação, em comparação com as expectativas dos analistas de US$ 1,45 por ação. A receita é esperada entre US$ 1,23 bilhão e US$ 1,24 bilhão, ligeiramente acima da estimativa de Wall Street de US$ 1,23 bilhão.

Os investidores também estavam interessados em ver a contínua adoção pelos clientes das ferramentas de IA da Zoom. O CEO da empresa, Eric Yuan, afirmou no comunicado de resultados que houve "ampla adoção de IA em grandes negócios".

Às 20h40 (de Brasília), as ações da Zoom subiam 3,66%% no after hours de Nova York. (*Fonte: Dow Jones Newswires).

