Trump: tarifas vão trazer aos EUA riqueza como "nunca se viu antes"

"Apesar da enorme quantia que os Estados Unidos da América estão arrecadando - centenas de bilhões de dólares - como resultado direto das tarifas impostas a outros países, o benefício pleno dessas tarifas ainda não foi totalmente apurado", afirmou Trump na Truth Social nesta segunda-feira, 24.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a imposição de tarifas por Washington a importações trará ao pais riqueza e segurança nacional "como nunca se viu antes".

Segundo o presidente, muitos compradores de bens e produtos "estocam" volumes muito superiores às suas necessidades para evitar o pagamento imediato das tarifas.

"Esse estoque elevado, contudo, está se esgotando e, em breve, as tarifas incidirão sobre todos os itens sujeitos a elas, sem possibilidade de adiamento, e os valores a serem pagos aos EUA dispararão, superando os já históricos patamares de dólares recebidos", acrescentou ele, em sua rede social.

Trump disse ainda estar ansioso pela decisão da Suprema Corte dos EUA sobre a questão da legalidade das tarifas.