Tesla mira lançamento de novos chips de IA em larga escala a cada 12 meses

Tesla mira lançamento de novos chips de IA em larga escala a cada 12 mesesEm registro no X, Musk disse que a versão atual em carros da companhia é a AI4
O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que a companhia pretende lançar um novo design de chip de IA em produção em larga escala a cada 12 meses.
Em registro no X, Musk disse que a versão atual em carros da companhia é a AI4. "Estamos perto de finalizar a produção da AI5 e já começamos a trabalhar na AI6. Nosso objetivo é lançar um novo design de chip de IA em produção em larga escala a cada 12 meses", afirmou.
"Esperamos produzir chips em volumes maiores do que todos os outros chips de IA combinados", completou Musk, citando que esses chips mudarão o mundo profundamente de maneiras positivas, salvando milhões de vidas graças a uma direção mais segura e fornecendo cuidados médicos avançados para todas as pessoas por meio do Optimus.