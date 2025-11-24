Tesla mira lançamento de novos chips de IA em larga escala a cada 12 meses

Em registro no X, Musk disse que a versão atual em carros da companhia é a AI4

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que a companhia pretende lançar um novo design de chip de IA em produção em larga escala a cada 12 meses.

Em registro no X, Musk disse que a versão atual em carros da companhia é a AI4. "Estamos perto de finalizar a produção da AI5 e já começamos a trabalhar na AI6. Nosso objetivo é lançar um novo design de chip de IA em produção em larga escala a cada 12 meses", afirmou.