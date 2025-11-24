Secretário do MPO reforça que expectativa é cumprir a meta fiscal de 2025
O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento (MPO), Clayton Montes, disse nesta segunda-feira, 24, que as projeções do governo apontam para o cumprimento da meta fiscal este ano. Ele concede entrevista sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, publicado na última sexta-feira, 21.
No documento, o governo informou prever um déficit primário de R$ 34,3 bilhões este ano, quando contabilizada a compensação do déficit esperado para as empresas estatais. O resultado projetado está abaixo do piso da meta, que toleraria um rombo de até R$ 31,0 bilhões. No entanto, o Executivo determinou um contingenciamento de R$ 3,3 bilhões em despesas, por causa da estimativa.
"A gente tem o cumprimento, sim, da meta de resultado primário no orçamento fiscal e da seguridade social, de R$ 31 bilhões", disse Montes, durante a entrevista. "Se não houvesse a necessidade de compensação, a gente teria de contingenciar apenas R$ 300 milhões, haveria um contingenciamento mínimo."
O alvo fiscal deste ano é de déficit zero, com tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) para mais ou para menos.