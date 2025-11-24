Secretário do MPO reforça que expectativa é cumprir a meta fiscal de 2025

O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento (MPO), Clayton Montes, disse nesta segunda-feira, 24, que as projeções do governo apontam para o cumprimento da meta fiscal este ano. Ele concede entrevista sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, publicado na última sexta-feira, 21.

No documento, o governo informou prever um déficit primário de R$ 34,3 bilhões este ano, quando contabilizada a compensação do déficit esperado para as empresas estatais. O resultado projetado está abaixo do piso da meta, que toleraria um rombo de até R$ 31,0 bilhões. No entanto, o Executivo determinou um contingenciamento de R$ 3,3 bilhões em despesas, por causa da estimativa.