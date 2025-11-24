Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso do mercado: juros dos Treasuries curtos sobem após fala de Collins realçar divisão no Fed

Pulso do mercado: juros dos Treasuries curtos sobem após fala de Collins realçar divisão no Fed

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries de curto prazo sobem na madrugada desta segunda-feira, após comentários da presidente do Federal Reserve (Fed) de Boston, Susan Collins, de que não vê "uma necessidade urgente" de outro corte na taxa de juros no próximo mês servirem de lembrete ao mercado sobre a divisão dentro do BC americano em relação à decisão. O feriado no Japão afeta liquidez hoje e semana também terá as celebrações de Ação de Graças nos EUA, que fecham o mercado americano na quinta-feira e afetam os horários das operações no dia seguinte. Às 4h55 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,515%, enquanto o da T-note de 10 anos estava estável a 4,062% e o do T-bond de 30 anos cedia a 4,704%.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar