Pulso do mercado: juros dos Treasuries curtos sobem após fala de Collins realçar divisão no Fed

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries de curto prazo sobem na madrugada desta segunda-feira, após comentários da presidente do Federal Reserve (Fed) de Boston, Susan Collins, de que não vê "uma necessidade urgente" de outro corte na taxa de juros no próximo mês servirem de lembrete ao mercado sobre a divisão dentro do BC americano em relação à decisão. O feriado no Japão afeta liquidez hoje e semana também terá as celebrações de Ação de Graças nos EUA, que fecham o mercado americano na quinta-feira e afetam os horários das operações no dia seguinte. Às 4h55 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,515%, enquanto o da T-note de 10 anos estava estável a 4,062% e o do T-bond de 30 anos cedia a 4,704%.