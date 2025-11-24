Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pulso do mercado: futuros de NY operam em alta em semana encurtada pelo feriado nos EUA

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta na madrugada desta segunda-feira, após as bolsas de NY terem avançado na sexta-feira, encerrando uma semana de volatilidade. Mercado seguirá atento a sinais do varejo nesta semana em que o feriado de Ação de Graças nos EUA na quinta-feira antecede a Black Friday, que marca o início da temporada de pico de consumo de fim do ano. Agenda do dia é leve, mas se intensifica nos próximos dias com inflação ao produtor, confiança do consumidor e gastos com consumo nos EUA. Às 4h15 (de Brasília), os futuros do Dow Jones e S&P 500 subiam 0,21% e 0,49%, respectivamente. O Nasdaq futuro ganhava 0,72%.

