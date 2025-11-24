Pulso do mercado: dólar opera estável com liquidez comprometida por feriado

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - O Índice dólar opera próximo da estabilidade antes de uma semana interrompida por feriados hoje no Japão e quinta-feira nos EUA. No fim de semana, a presidente do Federal Reserve (Fed) de Boston, Susan Collins, afirmou que não vê "uma necessidade urgente" de outro corte na taxa de juros no próximo mês, evidenciando as divergências dentro do BC americano. A libra esterlina fica à mercê da reação ao orçamento de outono do Reino Unido, que será apresentado na quarta-feira, visto que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, precisará sanar o déficit fiscal e, ao mesmo tempo, manter as perspectivas de crescimento. Às 4h35 (de Brasília), o dólar subia a 156,76 ienes. A libra esterlina cedia a US$ 1,3099 e o euro ganhava a US$ 1,1522. O índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - estava estável, a 100,18 pontos.