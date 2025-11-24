Pulso do mercado: bolsas europeias abrem em alta; Milão cai mesmo com upgrade da Itália

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - As bolsas europeias abriram em alta nesta segunda-feira, ajustando-se aos ganhos de NY, mas o mercado de Milão operava em queda, pressionado pelo recuo das ações do conglomerado industrial Leonardo (-1,17%) e sem se inspirar na melhora da rating da Itália. Às 5h06 (de Brasília), Frankfurt subia 0,65%, Paris ganhava 0,31% e Londres tinha alta de 0,26% em meio à expectativa com a apresentação do orçamento pelo governo britânico na quarta-feira. O mercado acionário de Milão recuava 0,46% e Lisboa subia 0,20%. Na sexta-feira, a Moody's elevou os ratings de emissor de longo prazo e de dívida sênior não garantida do governo da Itália de Baa3 para Baa2. A Bolsa de Madri tinha variação positiva de 0,72%.