Pulso de mercado: Petróleo acelera queda com foco em negociações sobre guerra da Ucrânia
Por Patricia Lara
São Paulo, 24/11/2025 - Os contratos futuros do petróleo ampliam a queda nesta segunda-feira, com atenções voltadas para as negociações sobre a guerra da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, em postagem na rede social X, que a diplomacia foi revigorada, salientando que espera que o resultado traga os passos certos. No domingo, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste domingo que o plano da Casa Branca para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia poderá ser finalizado até quinta-feira. Às 6h43 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), recuava 0,86%, a US$ 57,56 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perdia 0,79%, a US$ 61,45 o barril.
