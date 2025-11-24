Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê afirma que há sinais de tensão nas negociações orçamentárias da França

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, afirmou, em discurso nesta segunda-feira, 24, que ainda há sinais de tensão nas negociações para o orçamento da França do próximo ano, mas que existe uma maioria no parlamento que pode aprovar uma proposta,

"Pela primeira vez, os deputados se conversaram, trabalharam juntos e encontraram um caminho de compromisso para os objetivos", disse Lecornu, ao acrescentar que também vê uma possível maioria na Câmara Baixa para aprovar o orçamento.

Ele mencionou que realizará novas reuniões com diferentes grupos políticos nos próximos dias para discutir o orçamento, mas reiterou a importância de manter a meta de déficit.

