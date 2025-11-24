Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai a 88,1 em novembro

Na Alemanha, índice Ifo de sentimento das empresas cai a 88,1 em novembro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu a 88,1 pontos em novembro, ante 88,4 pontos em outubro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta segunda-feira, 24. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam um nível de 88,3 para o indicador neste mês.

O subíndice de expectativas econômicas desacelerou de 91,6 pontos em outubro para 90,6 em novembro.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

*Com informações da Dow Jones Newswires

