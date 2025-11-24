Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MME atualiza taxa de licenciamento,controle e fiscalização de material nuclear e radioativo

MME atualiza taxa de licenciamento,controle e fiscalização de material nuclear e radioativo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, do Ministério de Minas e Energia (MME), editou Resolução, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 24, que autoriza a atualização monetária dos valores da Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioativos e suas Instalações (TLC). Segundo a Resolução, os valores ficam atualizados em 19,67%, o que considera a variação do IPCA no período de janeiro de 2022 a agosto de 2025.

O texto também dispõe sobre os valores mínimo e máximo da multa em caso de descumprimento da ordem de regularização.

Passam a ser considerados como valor mínimo de multa R$ 5,984 mil e máximo, R$ 119,670 milhões.

Atualmente esses valores são de R$ 5 mil, o mínimo, e R$ 100 milhões, o máximo.

De acordo com o texto, os valores atualizados das multas terão efeito a partir de 1º de janeiro de 2026.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar