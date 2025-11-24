Lula reafirma desejo de que o Brasil não seja mero fornecedor de minerais críticos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmou nesta segunda-feira, 24, o desejo de que o Brasil não seja um mero fornecedor de minerais críticos e defendeu uma parceria com países africanos para a exploração desse tipo de mineral. "O continente africano possui importantes reservas de minerais críticos, como o lítio e cobalto, que desempenharão um papel estratégico na transição verde. A cooperação internacional nessa matéria é fundamental. Quero te dizer que o Brasil está disposto a colaborar com vocês", declarou Lula durante fórum com empresários de Moçambique e do Brasil em Maputo, capital de Moçambique.

E continuou: "Temos que tomar a decisão. Não vamos ser exportadores dos minerais críticos. Se quiser, vai ter que industrializar no nosso país para que o nosso país possa ganhar dinheiro." Parceria com África Lula defendeu o fortalecimento de parcerias de produção e comércio com países africanos, dadas as dificuldades comerciais com países de outros blocos: "O Brasil terá mais dificuldade de vender coisas para a Alemanha, mas vende. Terá mais dificuldade de vender coisas para os Estados Unidos, mas vende. Mas no continente africano, não só podemos vender, como podemos produzir coisas para comprar", declarou. O presidente brasileiro citou as negociações de combustível. "Em abril de 2026, em Hannover, vai acontecer a maior feira industrial do mundo. O Brasil é um convidado de honra. Eu quero ir lá, na feira de Hannover, para provar qual a gasolina e qual o óleo diesel que emitem menos CO2 no planeta Terra. Quero provar que é o brasileiro", falou.