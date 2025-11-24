Juros: Taxas futuras ficam estáveis após abertura

Os juros futuros operam estáveis após a abertura, apesar de o dólar e rendimentos dos Treasuries longos estarem em baixa. O Boletim Focus trouxe IPCA menor para 2025 e 2025, e de Selic menor para 2026 e 2028, mas isso não afeta as taxas futuras. No radar está o cenário fiscal, com a divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas. O mercado também monitora os desdobramentos políticos e para as eleições de 2026 após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,635%, de 13,629% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,885%, de 12,883%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,200%, de 13,202% no ajuste de sexta-feira.