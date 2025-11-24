Gestão de Galípolo 'elevou régua da dignidade institucional' do BC, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, elogiou nesta segunda-feira, 24, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, por "elevar a régua da dignidade institucional" da autoridade monetária. "Se eu pudesse - e penso que posso - apontar uma marca da sua gestão nesse primeiro ano de mandato é a de que você conseguiu elevar a régua da dignidade institucional do Banco Central", afirmou ao se dirigir a Galípolo durante almoço anual da Febraban, em São Paulo. "Quero que você tenha, por parte da Febraban e dos dirigentes, o reconhecimento por esse trabalho dificílimo", acrescentou.

Em meio a uma série de desafios que emergiram este ano, de ataques cibernéticos à liquidação do Banco Master, Sidney tem reforçado a mensagem em defesa da segurança do setor bancário.