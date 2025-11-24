Focus: IGP-M de 2025 passa de -0,32% para -0,41%

A mediana do relatório Focus para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de 2025 passou de -0,32% para -0,41%. Um mês antes, era positiva, de 0,49%. A projeção para 2026 oscilou de 4,02% para 4,00%. Quatro semanas antes era de 4,20%.

Os índices gerais de preços, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de aproximadamente 60%; consumidores, com 30%; e construção, 10%.