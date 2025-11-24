FGV: IPC-S desacelera a 0,23% na 3ª quadrissemana de novembro, após 0,24% na 2ª Quadri

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,23% na terceira quadrissemana de novembro, após alta de 0,24% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,98% nos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas há pouco pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Vestuário (0,16% para -0,67%). Em seguida, aparecem Despesas Diversas (0,48% para 0,22%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,68% para 0,61%) e Alimentação (0,10% para 0,04%).