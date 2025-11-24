FGV: Confiança do consumidor sobe 1,3 ponto em novembro ante outubro, para 89,8 pontos

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) avançou 1,3 ponto em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, para 89,8 pontos, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). O resultado representa a terceira alta consecutiva, alcançando o maior nível desde dezembro de 2024. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 1,2 ponto. "A confiança do consumidor sinaliza uma trajetória de recuperação gradual ao subir pelo terceiro mês seguido. Houve melhora disseminada entre as faixas renda, tanto das percepções sobre a situação atual quanto das expectativas", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.

Em novembro, Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,8 ponto, para 84,8 pontos, o maior nível desde dezembro de 2014, quando estava em 86,7 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) aumentou 1,0 ponto, para 93,8 pontos. "A melhora da confiança nos últimos meses reflete a manutenção de um mercado de trabalho forte e, principalmente, o recente alívio da inflação. Apesar dos sinais positivos, a persistência de juros altos pode alterar essa dinâmica ao frear a economia, e pelo contexto de elevado endividamento e inadimplência das famílias", completou Gouveia. A percepção sobre a economia local no momento presente avançou 0,3 ponto, para 95,8 pontos, enquanto a avaliação da situação financeira das famílias subiu 3,3 pontos, para 74,1 pontos. A expectativa para a economia local nos próximos meses recuou 2,2 pontos, para 104,7 pontos, e a perspectiva para a situação financeira futura da família subiu 3,2 pontos, para 92,9 pontos. O ímpeto de compras de bens duráveis cresceu 2,0 pontos, para 84,6 pontos.