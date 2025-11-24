Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,33%
Pontos: 155.277,56
Máxima de +0,69% : 155.832 pontos
Mínima de -0,16% : 154.529 pontos
Volume: R$ 27,49 bilhões
Variação em 2025: 29,09%
Variação no mês: 3,84%
Dow Jones: +0,44%
Pontos: 46.448,27
Nasdaq: +2,69%
Pontos: 22.872,01
Ibovespa Futuro: +0,22%
Pontos: 156.795
Máxima (pontos): 157.325
Mínima (pontos): 155.940
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,82
Variação: -0,38%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,54
Variação: -0,09%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,80
Variação: +0,05%
Ambev ON
Preço: R$ 13,77
Variação: +1,1%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,39
Variação: -0,49%
Vale ON
Preço: R$ 65,09
Variação: -0,11%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,81
Variação: +0,25%
Global 40
Cotação: 700,506 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3945
Venda: R$ 5,3950
Variação: -0,12%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: +0,49%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3942
Venda: R$ 5,3948
Variação: +0,09%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5640
Variação: +0,27%
- Dólar Futuro (dezembro)
Cotação: R$ 5,3940
Variação: -0,41%
- Euro
Compra: US$ 1,152 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1521 (às 18h31)
Variação: +0,06%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2180
Venda: R$ 6,2190
Variação: estável
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3300
Venda: R$ 6,4380
Variação: +0,08%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.094,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,36%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente