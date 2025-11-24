FDIC: lucro dos bancos dos EUA sobe 13,5% no 3º tri com menor provisão e maior receita de juros

Segundo a FDIC, o avanço foi impulsionado por menor despesa com provisões para perdas em empréstimos e maior receita líquida de juros.

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) informou nesta segunda-feira, 24, em comunicado que as instituições seguradas dos EUA registraram no terceiro trimestre de 2025 um retorno sobre ativos de 1,27% e lucro líquido agregado de US$ 79,3 bilhões, um aumento de US$ 9,4 bilhões (13,5%) ante o trimestre anterior.

A FDIC destacou que o lucro dos bancos comunitários também cresceu, somando US$ 8,4 bilhões, apoiado em maior receita de juros e não juros. A margem líquida de juros do sistema subiu 9 pontos-base para 3,34%, nível acima da média pré-pandemia, enquanto nos bancos comunitários atingiu 3,73%.

A qualidade dos ativos permaneceu "geralmente favorável", com a taxa de inadimplência e não-acrual estável em 1,49%, abaixo da média histórica. Ainda assim, a FDIC apontou "fraqueza em certos portfólios", como crédito imobiliário comercial, automóveis e cartões.

Os empréstimos cresceram US$ 159 bilhões (1,2%), com destaque para operações a instituições financeiras não depositárias e para financiamentos ligados a valores mobiliários. Os depósitos domésticos aumentaram pelo quinto trimestre consecutivo, avançando US$ 92,2 bilhões.

A FDIC informou ainda que o Fundo de Seguro de Depósitos subiu para US$ 150,1 bilhões, fazendo a taxa de reserva avançar 4 pontos-base, para 1,40%. O número total de instituições seguradas caiu para 4.379, após vendas, fusões e consolidações.