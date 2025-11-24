Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresas de minerais críticos formam associação para atuar acompanhar regulação do setor

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Brasil agora conta com uma nova entidade voltada especificamente para discussão dos interesses sobre terras raras. Conforme anunciado pelo grupo formado por diferentes empresas, a Associação de Minerais Críticos (AMC) reunirá players da cadeia produtiva de insumos como lítio, níquel, grafite, terras raras e cobre.

A presidente do conselho da AMC, Marisa Cesar, avalia que a criação da entidade responde à necessidade de coordenação técnica em um setor que cresce rapidamente. "A Associação de Minerais Críticos foi criada para integrar as empresas e consolidar o Brasil como referência global, com inovação, responsabilidade socioambiental e um ambiente regulatório estável."

A AMC buscará suprir lacunas de representação, especialmente entre empresas juniores, e contribuir de forma organizada com a formulação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, ainda sendo gestada no País. "A AMC surge para complementar o trabalho já muito bem desenvolvido pelas demais entidades representativas, como o Ibram", afirma o vice-presidente do conselho da AMC, Marcelo Carvalho.

A atuação da associação se concentrará em três eixos: articulação institucional e regulatória, inteligência setorial voltada à competitividade e atração de investimentos. Entre os temas a serem discutidos estão licenciamento, infraestrutura, logística, previsibilidade regulatória e instrumentos econômicos como um fundo garantidor para a cadeia de minerais críticos.

O grupo fundador inclui A Clara, Atlantic Nickel, Centaurus, Graphcoa, Graph+, Meteoric, PLS, Viridis e Lithium Ionic, além do apoio do escritório Frederico Bedran Advogados. O sócio do escritório e diretor executivo da AMC, Frederico Bedran, reforça a visão de que a entidade foi concebida para agregar todo o segmento.

"Todas as empresas e instituições que atuam ou investem em minerais críticos são bem-vindas. Nosso compromisso é criar um espaço de diálogo técnico estruturado que ajude a superar gargalos históricos e fomente um ambiente favorável a investimentos", diz Bedran.

