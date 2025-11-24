Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Durigan: para avançar no ganho de produtividade, País precisa diminuir rigidez do Orçamento

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 24, que o Brasil precisa de um Orçamento mais flexível para abrir espaço a mais investimentos públicos, de modo a buscar avanços na produtividade. "Para avançar na agenda de ganho de produtividade, que me parece central para os próximos anos no País, é preciso reduzir a rigidez do Orçamento e abrir espaço para o investimento público", comentou o número 2 da Fazenda em almoço anual promovido pela Febraban, a entidade que representa os bancos.

Diante da rigidez dos gastos obrigatórios, Durigan destacou que o governo ajustou a regra de atualização do salário mínimo no fim do ano passado, reviu tanto o abono salarial quanto o seguro-defeso e aprimorou as regras de acesso aos programas sociais.

"Mas precisamos ir além para garantir a sustentabilidade orçamentária no longo prazo", afirmou o secretário-executivo aos banqueiros.

