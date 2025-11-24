Durigan: País cumprirá meta fiscal em 2025 e terá primeiro superávit em muito tempo em 2026

"Contra todo o ceticismo, cumprimos a meta de resultado primário em 2024, e vamos cumprir mais uma vez em 2025, não sem muito trabalho. Projetamos para 2026 o primeiro superávit em muitos anos que o Brasil não tem", assinalou o número 2 da Fazenda em discurso realizado durante almoço promovido anualmente pela Febraban, a federação dos bancos.

O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan, salientou nesta segunda-feira, 24, em encontro com banqueiros que o governo federal contribuiu de forma decisiva à consolidação fiscal. Após declarar que o País atingiu os melhores resultados das contas públicas em uma década, Durigan disse que o governo projeta para o ano que vem o primeiro superávit primário em vários anos.

Durigan pontuou que, apesar dos resultados melhores, é preciso estar sempre atento à questão fiscal. Em sua fala, ele sustentou que a economia, depois de muito tempo, volta a exibir um momento positivo.

Nesse sentido, citou o crescimento da atividade em ritmo não visto desde a primeira década dos anos 2000, a retomada dos investimentos públicos em infraestrutura e a geração de quase 5 milhões de empregos formais desde 2023.

Conforme Durigan, a política econômica deu o tom de prosperidade, seguindo uma orientação de conjugar três compromissos fundamentais: a responsabilidade fiscal, a justiça social e a sustentabilidade ecológica.

O secretário observou que o governo promoveu o maior ajuste fiscal dos últimos 30 anos, combinando aumento de receita com contenção de despesas. De 2023 a 2024, citou, o ajuste fiscal foi de 1,7 ponto porcentual do PIB pelo critério do Tesouro Nacional. Pelo critério do Banco Central, acrescentou, o ajuste foi de 2,03 pontos porcentuais do PIB.