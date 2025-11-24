Defesa de Daniel Vorcaro aciona STJ com pedido de habeas corpus para banqueiro

A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, entrou nesta segunda-feira, 24, com um pedido de habeas corpus para o banqueiro no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele está detido preventivamente em função de uma operação que investiga fraudes financeiras por meio da venda de títulos de crédito falsos.

Após ter passado por audiência de custódia na terça-feira da semana passada, 18, Vorcaro foi mantido preso. Ele recebeu voz de prisão de um policial federal à paisana no momento em que passava no raio-x do Aeroporto de Guarulhos para sair do Brasil na véspera, 17.