Decisão sobre venda de chips da Nvidia à China está bem na mesa de Trump, diz Lutnick

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, enfatizou que a decisão sobre permitir que a Nvidia venda seus chips H200 à China está "bem na mesa de Donald Trump". Segundo ele, o presidente irá pesar as recomendações de assessores e do CEO Jensen Huang, que defende as vendas. "Ele vai decidir se seguimos adiante com isso ou não, e nós vamos executar conforme ele decidir seguir adiante", disse, apresentando o dilema como permitir que a China use tecnologia americana ou competir separadamente na corrida da IA.

Em entrevista à Bloomberg TV, Lutnick também comentou a disputa judicial envolvendo tarifas impostas via Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês). Após acompanhar as sustentações orais, afirmou: "Saí daquele dia me sentindo muito confiante de que nós e o presidente iríamos prevalecer nessas tarifas do IEEPA". E, mesmo em caso de derrota, ressaltou que Trump tem "muitas outras autoridades", citando as seções 232, 301 e 338, e que, se necessário, novas ações seriam "muito rápidas".