Decisão sobre venda de chips da Nvidia à China está bem na mesa de Trump, diz Lutnick
O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, enfatizou que a decisão sobre permitir que a Nvidia venda seus chips H200 à China está "bem na mesa de Donald Trump". Segundo ele, o presidente irá pesar as recomendações de assessores e do CEO Jensen Huang, que defende as vendas. "Ele vai decidir se seguimos adiante com isso ou não, e nós vamos executar conforme ele decidir seguir adiante", disse, apresentando o dilema como permitir que a China use tecnologia americana ou competir separadamente na corrida da IA.
Em entrevista à Bloomberg TV, Lutnick também comentou a disputa judicial envolvendo tarifas impostas via Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês). Após acompanhar as sustentações orais, afirmou: "Saí daquele dia me sentindo muito confiante de que nós e o presidente iríamos prevalecer nessas tarifas do IEEPA". E, mesmo em caso de derrota, ressaltou que Trump tem "muitas outras autoridades", citando as seções 232, 301 e 338, e que, se necessário, novas ações seriam "muito rápidas".
As seções 232, 301 e 338 citadas por Lutnick são instrumentos legais que permitem aos EUA impor tarifas por motivos distintos: a 232 autoriza medidas por razões de segurança nacional; a 301, por práticas comerciais desleais de outros países; e a 338 prevê retaliações contra nações que discriminem produtos americanos.
Sobre as negociações comerciais em Bruxelas, afirmou que "tudo está sobre a mesa" e classificou o bloco europeu como "um grande parceiro". Lutnick disse ter levantado com o bloco temas como diesel e regras digitais, destacando que alguns países estão mais abertos ao diálogo. Segundo ele, se reguladores europeus "tirarem o pé da declaração regulatória", empresas dos EUA poderiam construir data centers no continente, resultando em "centenas de bilhões, possivelmente US$ 1 trilhão em investimentos".
Lutnick acrescentou que os EUA discutem condições para um acordo sobre aço e alumínio e disse que o governo Trump está "passando por cada linha" para garantir acessibilidade aos consumidores enquanto trabalha para elevar a renda.