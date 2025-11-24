Contratos da Petrobras com fornecedores de MG somaram R$ 7,4 bi em 24 meses, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou nesta segunda-feira, 24, a parceria da estatal com o setor empresarial de Minas Gerais. No Estado, a estatal tem contratado desde apoio administrativo, consultoria até fretamento aéreo operacional, mas sem deixar de incluir os pequenos negócios, garantiu.

"Nos últimos 24 meses, os contratos com fornecedores mineiros somaram R$ 7,4 bilhões", afirmou a executiva. "Temos 16 mil fornecedores cadastrados em Minas Gerais para ajudar a Petrobras", citou.