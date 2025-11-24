Contratos da Petrobras com fornecedores de MG somaram R$ 7,4 bi em 24 meses, diz Magda
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou nesta segunda-feira, 24, a parceria da estatal com o setor empresarial de Minas Gerais. No Estado, a estatal tem contratado desde apoio administrativo, consultoria até fretamento aéreo operacional, mas sem deixar de incluir os pequenos negócios, garantiu.
"Nos últimos 24 meses, os contratos com fornecedores mineiros somaram R$ 7,4 bilhões", afirmou a executiva. "Temos 16 mil fornecedores cadastrados em Minas Gerais para ajudar a Petrobras", citou.
Magda participou do encerramento do ciclo Eloos Energia, que discutiu perspectivas e desafios do setor energético. O evento é realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Magda foi convidada pelo Grupo Itatiaia, idealizador do Eloos.
A executiva aproveitou para reiterar a mensagem de que a empresa também está comprometida com o apoio ao agronegócio brasileiro. "Os próximos 72 anos da Petrobras serão diferentes e o agro faz parte dessa mudança."