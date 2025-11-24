Brasil bate recorde de produção de petróleo e gás em outubro, com 5,248 mi boed

A produção de petróleo e gás natural do Brasil bateu novo recorde em outubro, atingindo 5,248 milhões de barris de óleo equivalente (boed), segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O montante deixa para trás o recorde de 5,160 milhões de boed batido em julho deste ano. Em relação a setembro, o aumento foi de 2,7%.

Levando em conta apenas o petróleo, a produção atingiu 4,024 milhões de barris diários de petróleo (bdp) em outubro, alta de 2,9% em relação ao mês anterior. Já o gás natural teve incremento de 2,2%, para 194,5 milhões de metros cúbicos diários.