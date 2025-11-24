Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa têm majoritariamente alta com Frankfurt em destaque ajudada por salto da Bayer

Por Patricia Lara

São Paulo, 24/11/2025 - As bolsas europeias operam, majoritariamente, em alta nesta segunda-feira, com o índice DAX, de Frankfurt, em destaque puxado pelas ações da Bayer. O desempenho da farmacêutica responde a resultados positivos de um medicamento para redução do risco de AVC. O setor minerador também está no foco após a confirmação da BHP de que não está mais considerando uma oferta pela Anglo American, o que deve reduzir os riscos da fusão planejada entre a Anglo e a Teck Resources, segundo analistas.

Por volta das 7h09 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,4%, a 564,24 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres ganhava 0,23%, a de Paris subia 0,15% e a de Frankfurt tinha avanço de 0,74%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, marcavam perdas de 0,69% e 0,19%. Madri mostrava alta de 0,79%.

Em Frankfurt, as ações da Bayer subiam mais de 9% no horário acima. Os resultados positivos do medicamento asundexian para a redução do risco de AVC em seu recente ensaio clínico são uma boa notícia para a empresa, afirmam analistas do JPMorgan em nota. Apesar disso, os analistas dizem que resultados detalhados e dados da concorrência serão mais esclarecedores sobre o papel do medicamento no mercado de AVC secundário - referindo-se ao tratamento de um segundo AVC após o paciente já ter sofrido um primeiro. A ausência de aumento no risco de sangramento grave associado ao medicamento também é um ponto positivo, segundo os analistas.

Após a confirmação da BHP de que não está mais considerando uma oferta pela Anglo American, os riscos diminuíram para a fusão planejada entre a Anglo e a Teck Resources, escreveu o analista Richard Hatch, do Berenberg. A BHP ainda parece cobiçar o considerável portfólio de cobre da Anglo, mas a fusão da Anglo com a Teck desbloqueia sinergias que a BHP não conseguiu, diz Hatch. As ações da Anglo American recuavam 0,4%, enquanto as ações da BHP em Londres tinham alta de 0,05%. Outras mineradoras subiam, como a Endeavour Mining (3,9%) e a Fresnillo (2,7%).

As petrolíferas BP e a Shell perdiam 0,24% e 0,4%, respectivamente, sob efeito da queda do petróleo.

No ambiente macro, o índice de sentimento das empresas da Alemanha teve um piora mais profunda do que a esperada. Mercados ponderam ainda negociações sobre um potencial acordo que coloque fim à guerra da Ucrânia.

