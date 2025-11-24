Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham sem direção única, com noticiário corporativo em destaque

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 24, com destaque para o desempenho do noticiário corporativo. O movimento também monitora perspectivas para a economia europeia e a retomada das apostas em um possível corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,05%, a 9.534,91 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,7%, a 23.253,10 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve baixa de 0,29%, a 7.959,67 pontos. Em Milão, o FTSE MIB perdeu 0,85%, a 42.298,17 pontos. Em Madri, o Ibex 35 avançou 0,92%, a 15.967,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,04%, a 8.052,29 pontos. As cotações são preliminares.

A Bayer liderou os ganhos após suas ações saltarem 11,7% em Frankfurt, com a divulgação de resultados positivos de um estudo de Fase III para um medicamento de prevenção de AVC.

Em contraste, papéis da Novo Nordisk despencaram 5,79% em Copenhague, devido ao fracasso da semaglutida em atingir o objetivo principal em um amplo ensaio clínico para um potencial tratamento de Alzheimer.

Já a AstraZeneca avançou 0,96% em Londres, após anunciar, na sexta-feira, um investimento de US$ 2 bilhões em sua fábrica de biológicos.

O setor de defesa recuou em meio às negociações entre Estados Unidos e Ucrânia sobre um possível plano de paz. Rheinmetall caiu 5%, Renk perdeu 5,1%, Hensoldt recuou 5,2% e Saab cedeu 5,6%. Entre as mineradoras, a Anglo American subiu 0,92%, após a BHP desistir de uma tentativa de aquisição da rival britânica.

Entre os indicadores econômicos, o índice de sentimento das empresas da Alemanha teve um piora mais profunda do que a esperada. Enquanto isso, em um discurso, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a adoção da inteligência artificial pode dar vantagem competitiva à Europa.

Paralelamente, o BCE alertou em uma publicação que as stablecoins podem drenar depósitos bancários e enfraquecer a capacidade de crédito.

