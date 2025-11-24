Bolsas da Europa fecham sem direção única, com noticiário corporativo em destaque

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 24, com destaque para o desempenho do noticiário corporativo. O movimento também monitora perspectivas para a economia europeia e a retomada das apostas em um possível corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro. Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,05%, a 9.534,91 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,7%, a 23.253,10 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve baixa de 0,29%, a 7.959,67 pontos. Em Milão, o FTSE MIB perdeu 0,85%, a 42.298,17 pontos. Em Madri, o Ibex 35 avançou 0,92%, a 15.967,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,04%, a 8.052,29 pontos. As cotações são preliminares.

A Bayer liderou os ganhos após suas ações saltarem 11,7% em Frankfurt, com a divulgação de resultados positivos de um estudo de Fase III para um medicamento de prevenção de AVC. Em contraste, papéis da Novo Nordisk despencaram 5,79% em Copenhague, devido ao fracasso da semaglutida em atingir o objetivo principal em um amplo ensaio clínico para um potencial tratamento de Alzheimer. Já a AstraZeneca avançou 0,96% em Londres, após anunciar, na sexta-feira, um investimento de US$ 2 bilhões em sua fábrica de biológicos. O setor de defesa recuou em meio às negociações entre Estados Unidos e Ucrânia sobre um possível plano de paz. Rheinmetall caiu 5%, Renk perdeu 5,1%, Hensoldt recuou 5,2% e Saab cedeu 5,6%. Entre as mineradoras, a Anglo American subiu 0,92%, após a BHP desistir de uma tentativa de aquisição da rival britânica.