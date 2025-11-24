Bolsas da Ásia fecham sem rumo único com feriado no Japão; BHP sobe na Oceania

São Paulo, 24/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira de liquidez comprometida pelo feriado que manteve os mercados do Japão sem negócios. Na Oceania, a BHP subiu em Sydney. A mineradora afirmou que "não está mais considerando uma combinação das duas empresas" após conversas iniciais com o conselho da Anglo.

Na Ásia, o índice de referência Kospi fechou em queda de 0,2%, aos 3.846,06 pontos, com as ações da S-Oil recuando 9,1%. As ações da Samsung Electro-Mechanics subiram 3,9% e as SK Square ganharam 3,8%.

Em direção oposta ao Kospi, o índice Hang Seng fechou em alta de 2%, a 25.716,50 pontos em Hong Kong.

Na China continental, o Xangai Composto apresentou alta de 0,05%, a 3.836,77 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho de 0,9%, a 2.390,98 pontos. As ações da Foxconn Indl Internet A despencaram 7,8%, enquanto as do China CITIC Bank recuaram 2,5%. As ações da PetroChina A também caíram 2,5%.

As ações de empresas chinesas de semicondutores caíram após a notícia de que o governo Trump estaria considerando flexibilizar algumas restrições às exportações de chips para a China, o que poderia prejudicar a atratividade dos chips fabricados internamente.