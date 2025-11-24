BB expande capital do BB Ventures e amplia escopo do programa a partir de 2026

O Banco do Brasil irá expandir em R$ 300 milhões o capital previsto para seu programa de Corporate Venture Capital (CVC), o BB Ventures, a partir de 2026. Com o adicional, o montante destinado à iniciativa passará para até R$ 500 milhões.

Os planos do banco preveem a ampliação do escopo de atuação do programa, lançado em 2020. Ele passará a incorporar as temáticas de bioeconomia, ASG (Ambiental, Social e Governança) e DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão).