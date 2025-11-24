Até 2050, Petrobras manterá posição de fornecer 31% de energia renovável, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira, 24, que a empresa tem o desafio de compatibilizar a geração de energia e a transição energética, mas que o plano estratégico de negócios 2026-2030 vai trazer essa mensagem. "Com a demanda de energia crescendo, nós Petrobras precisamos crescer juntos. Até 2050, a Petrobras pretende crescer junto com o Brasil mantendo a geração de 31% de energia renovável."

Magda participou do encerramento do ciclo Eloos Energia, que discutiu perspectivas e desafios do setor energético. O plano estratégico vai ser divulgado na próxima quinta-feira, 27.