Após Armani e Pininfarina, Cyrela lança residencial com grife Dolce&Gabbana

O prédio será erguido na Rua Joaquim Antunes, 370, na região que une os bairros Jardim Europa e Pinheiros. O empreendimento tem valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 700 milhões.

A Cyrela Brazil Realty, do empresário Elie Horn, está reforçando a aposta em empreendimentos associados a marcas de luxo para atrair o público de alto poder aquisitivo. Após lançar projetos com Armani e Pininfarina, a incorporadora acaba de fechar parceria com a Dolce&Gabbana. A marca dará o tom do residencial 'Capri Cyrela Lifestyle by Dolce&Gabbana Casa', com marketing baseado na arte e na cultura italiana. A reunião de apresentação e motivação dos corretores aconteceu na semana passada.

O projeto terá uma torre com 62 apartamentos, variando de 246 m² a 279 m² e coberturas duplex com 516 e 591 m². Cada unidade sairá por cerca de R$ 11 milhões. A curadoria de interiores seguirá os padrões da Dolce&Gabbana Casa, linha de mobília e acessórios da grife italiana.

A Cyrela tem ampliado os lançamentos e as vendas de imóveis ao longo do ano apesar do cenário de juros altos inibirem os compradores de modo geral. A companhia lançou 53 empreendimentos de janeiro a setembro de 2025, avaliados em R$ 9,6 bilhões em valor geral de vendas (VGV). Esse montante é o dobro do realizado no mesmo período de 2024.

Uma das saídas para driblar esse cenário foi a aposta em projetos que ofereçam algum tipo de diferenciação, como os condomínios associados a marcas famosas - ou branded content, no jargão. "É um selo de validação internacional que eleva padrão, desejo e preço por metro quadrado", observa o especialista em mercado imobiliário de luxo, Bruno Pira. Para ele, o impacto vai além do prestígio: "Significa mais liquidez, mais visibilidade e um novo patamar de valorização para o mercado local", apontou.