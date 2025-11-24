Alemanha: índice Ifo de sentimento das empresas cai a 88,1 em nov; previsão 88,3

São Paulo, 24/11/2025 - O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu a 88,1 pontos em novembro, ante 88,4 pontos em outubro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta segunda-feira. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam um nível de 88,3 para o indicador neste mês.

O subíndice de expectativas econômicas desacelerou de 91,6 pontos em outubro para 90,6 em novembro.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

Contato: [email protected]

* Com informações da Dow Jones Newswires