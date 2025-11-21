Vendas no varejo do Reino Unido caem 1,1% em outubro ante setembro

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,1% em outubro ante setembro, segundo dados publicados pelo ONS - como é conhecido o órgão de estatísticas do país - nesta sexta-feira, 21. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,1% no período.

Na comparação anual, as vendas no varejo britânico aumentaram 0,2%. Neste caso, a projeção do WSJ era de alta de 1,6%.